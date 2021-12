Seringal Bier lança promoção com 20% de desconto em todas as cervejas; confira!

A cervejaria Seringal Bier lançou “pré-natal” para os clientes, dando 20% de desconto em todas as cervejas. O melhor de tudo: a noite inteira, além de ser por conta do barracão, aquele caldinho maravilhoso no caneco, a cada recarga de R$ 50,00. Tem como ficar de fora dessa?!

Já combina com a turma, prepara o pé para sambar e tomar essa cerveja incomparável. Não tem nenhum problema “passar a régua” numa quinta-feira, ainda mais em final de ano, com um grande “pré-natal” pensando especialmente em vocês. Então vai bater o “TBT” repetindo na cervejaria que prepara tudo para receber você e a turma da melhor forma!

Pensou em confraternizar, reunir a turma do trabalho, família, amigos, faculdade, para celebrar a vida e tomar uma?!! Imagina tudo isso em um ambiente com mais de 6 tipos de cervejas, cardápio com uma variedade de petiscos, drinks e até cachaça?!

O segundo piso, além de climatizado, tem capacidade para 50 pessoas, e para você não precisar pagar para usufruir do espaço, basta a turma ter no mínimo 30 pessoas… E é isso mesmo, o Serigal Bier, está sendo sucesso em opção de celebrar!

Confere os clicks desse final de semana no que rolou:

Laura Freitas, optou em celebrar a vida com os amigos no espaço, curtindo todo o ambiente ao lado de pessoas especiais, na melhor receptividade. Meus parabéns!

Turma de Direito da Uninorte, optou também, o Seringal, para prestigiar esse momento único a eles, desfrutando das melhores opções do local.

Não deixe de registrar seus melhores momentos, no melhor lugar, com as melhores pessoas!!! Garanta seu final de semana e vá com tudo mesmo.

Ana Beatriz, acadêmica de medicina, passando as férias no Acre, visitando o Seringal como sua primeira opção da noite.