Servidores da Saúde no Acre fecham UPA da Sobral em protesto; serviços são suspensos

Em mais um ato de protesto, os servidores da Saúde no Acre fecharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco.

Os manifestantes lutam por melhores condições de trabalho, publicação de concurso público efetivo, reformulação do Plano de Cargos e Carreiras (PCCR), etapa alimentação e reposição das perdas salariais de 2019 a 2021.

Segundo Jean Lúnier, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), o Governo encerrou as negociações com a classe e os atos grevistas continuarão diariamente até que o Estado retome as negociações.

“As negociações se encerram e não foram atendidas nem 20% das reinvindicações e vamos continuar com essas manifestações todos os dias, cada dia em uma unidade de saúde diferente, até que o Governo nos chame novamente”, afirmou Lúnier.

Com as manifestações ocorrendo diariamente, apenas 30% dos servidores estão trabalhando e os atendimentos ambulatoriais estão suspensos e somente urgências e emergências são atendidas.