Servidores da Segurança e Educação protestam na Assembleia Legislativa do Acre

Servidores da saúde e da segurança protestam nesta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Os profissionais de saúde, pressionam para que haja orçamento garantido na Lei de Orçamento do próximo ano, que garanta melhoria nas condições de trabalho e salarial para a categoria.

Na segurança, protestam os policiais penais que há uma semana estão acampados no hall do prédio e pedem inclusão de vários pontos na Lei Orgânica que o governo havia encaminhado a Aleac, e retirada em seguida.

Também na segurança, protestam os aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil, que pedem a convocação. Tendo inclusive um deles se acorrentado em frente ao Palácio Rio Branco. O jovem Jorge Orleans veio à Aleac com as correntes para pedir apoio dos parlamentares.

Fotos: ContilNet