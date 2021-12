Sesc Acre realiza X Mostra Pedagógica de Música com 14 apresentações neste sábado

O Sesc Acre todos os anos realiza a Mostra Pedagógica de Música, que tem o objetivo de trazer à público um pouco do trabalho desenvolvido e neste ano, após os impedimentos pelas medidas sanitárias, a décima edição acontece neste sábado, 11, às 19h no Teatro de Arena do Sesc Centro com 14 apresentações e participação de aproximadamente 15 alunos de nível iniciante e intermediário, a partir dos 12 anos.

De acordo com o analista de cultura do Sesc, Frank Pinheiro, os alunos apresentarão o repertório trabalhado durante as últimas aulas do instrutor Heber Colman com as músicas Bicho de Sete Cabeças, Dona da Minha Cabeça, Sobradinho, Último Pau de Arara, E o Destino Desfolhou, Era Uma Vez, Lenha, Pra Dizer Adeus, Liga da Justiça, Então é Natal/Noite Feliz, A Paz, Bate o Sino, Hotel California e Whisky a Go Go. Dentre os alunos que se apresentarão, alguns compõem e são multi instrumentistas – pessoa que toca mais de um instrumento musical.

Para ter acesso ao Teatro de Arena onde ocorrerá a X Mostra Pedagógica de Música, o público deve apresentar a carteira de vacinação e usar máscara de proteção facial durante a permanência nas dependências do Sesc. A entrada é gratuita, mas há limite de público, em decorrência das medidas sanitárias de distanciamento social.

Sobre as aulas

A partir de fevereiro as matrículas para aulas de violão e guitarra estarão abertas e podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 2473 – Bosque. As aulas são ministradas de terça-feira a sábado, nos horários de 9h às 12h ou 13h30 às 16h30. De acordo com Frank Pinheiro, o curso é bem procurado e antes da pandemia havia em média 60 alunos nos cursos.