A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta sexta-feira a instabilidade ainda predomina sobre o Norte do Brasil, inclusive no Acre.

A previsão é de poucas alterações no tempo e o céu continua nublado com períodos de céu encoberto em todo o Estado.

Na capital Rio Branco e nas demais regiões acreanas deve ocorrer pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e noite.