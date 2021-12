Sicredi é premiado na 23ª edição do Prêmio Abrasca

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados, teve seu Relatório de Sustentabilidade 2020 premiado no 23º Prêmio da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), que destaca o aprimoramento da elaboração de relatórios com maior clareza, transparência, qualidade de informações e caráter inovador e sustentável. A instituição financeira cooperativa conquistou o segundo lugar na categoria ‘Empresas Fechadas’, com seu Relatório de Sustentabilidade 2020, em cerimônia 100% virtual realizada no dia 02 de dezembro. O primeiro lugar da categoria foi o Relatório Anual do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

O presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, diretor do WOCCU e Fundação WOCCU, (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês), Manfred Alfonso Dasenbrock, representou a instituição no evento e celebrou o reconhecimento às iniciativas do Sicredi, que visa aprimorar suas práticas, produtos e serviços para contribuir com a busca por uma sociedade cada vez mais consciente na hora de se relacionar com empresas, instituições e entidades.

“É uma honra poder representar o Sicredi neste grande momento, que é um incentivo à ação. O Relatório integra a nossa Política de Sustentabilidade e esta colocação no prêmio demonstra que estamos no caminho certo para construir um futuro mais próspero, aliado ao Pacto Global da ONU e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É nessa direção que nossas mais de 100 cooperativas aplicam esforços diariamente”, afirmou.

Essa é a segunda vez em que o Sicredi se destaca na premiação, que leva em consideração a análise de informações, como aspectos sociais e ambientais, estratégia, governança e investimentos, indicadores operacionais e financeiros, entre outros. Na edição de 2019, o Sicredi recebeu o primeiro lugar com seu Relatório de Sustentabilidade 2018, na mesma categoria.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros ( www.sicredi.com.br ).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.