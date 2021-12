Silvio Santos, após ter sido declarado como aposentado do SBT, faz as malas e vai embora do Brasil

O apresentador do SBT, Silvio Santos já tem destino certo para o fim de ano, a Flórida! Sendo assim, após ter sua aposentadora exposta na web, o Dono do Baú vai atrás de sua felicidade, passar as festas de final de ano em família.

Desse modo, o colunista Flávio Ricco, do R7, afirmou que o bilionário irá embarcar ao lado da esposa, Íris Abravanel. Silvio Santos deixou o SBT em agosto deste ano, desse modo, alguns jornalistas afirmaram que ele estaria passando um longo período nos EUA.

No entanto, não foi isso que aconteceu. Silvio Santos, antes de completar 91 anos, recentemente, foi ao seu salão preferido, Jassa, dar um tapa no visual. Além disso, o TVPop informou que o apresentador do SBT daria uma festa em sua mansão.

Dessa maneira, após o momento especial, o presidente Jair Bolsonaro foi visitar Silvio Santos. O genro do bilionário, Fábio Faria foi quem vazou as imagens. Fábio já viveu um namoro com Sabrina Sato e hoje em dia é casado com Patrícia Abravanel.

Carlos Alberto expõe aposentadoria de Silvio Santos

Carlos Alberto de Nóbrega, um dos apresentadores mais antigos do SBT, decidiu expor Silvio Santos. De acordo com o humorista, o dono do SBT não voltará mais para emissora. Em suma, ele está aposentado.

“No ano que vem acaba o meu contrato. Eu não sei o que eles vão falar, eu não sei se o Silvio Santos vai estar vivo. O Silvio não volta mais para trabalhar, ele já parou. A gente já acha que ele não volta, e não volta mesmo. E eu, como é que eu fico?”, desabafou ele ao Planeta Podcast.

Entretanto, os funcionários do SBT não acreditam muito nisso, já que Silvio se faz presente mesmo longe. Recentemente, inclusive, ele autorizou uma onda de demissões, que sobrou para Ana Paula Renault.