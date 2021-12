Sincopeças e Sinvvea realizam Pit Stop Automotivo e Feirão de Veículos

“Estou muito emocionada. Vim ao evento sem imaginar nada dessa grandeza e saio de carro novo”. As palavras foram da funcionária pública Glaineide Maia, que aproveitou o Pit Stop Automotivo e Feirão de Veículos para adquirir um automóvel. O evento, realizado no último final de semana, no estacionamento da Uninorte, pelo Sindicato do Comércio de Peças e Acessórios de Veículos do Estado do Acre (Sincopeças/AC) e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Rio Branco (Sinvvea), contou com apoio do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, do Sebrae no Acre, do Sem Fronteiras Internet e da Uninorte.

De acordo com o presidente do Sincopeças/AC, Valdemir Nascimento, este evento foi um ensaio para os próximos anos, de modo que o cliente teve a oportunidade de ir ao Pit Stop e Feirão, obter diagnósticos nos veículos e fazer negócios.

“No ano que vem, já temos a programação para fazer, talvez, dois [eventos] desta magnitude. A intenção aqui foi gerar negócios, além de ter a oportunidade de ver a plenitude do trabalho de muitas pessoas, que estão trabalhando, vendendo e divulgando suas empresas”, explicou Nascimento.

O vice-presidente do Sinvvea, Elvando Albuquerque, reforçou que o Pit Stop e o Feirão conquistaram o objetivo. “Gostaríamos mesmo de fechar negócios, e foi o que aconteceu. Nossa ideia era a de proporcionar que todas essas empresas, juntas, vendessem seus produtos e facilitasse que os clientes tivessem ofertas maiores de produtos”, refletiu.

O vice-presidente do Sistema Fecomércio/AC e superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, lembrou que o Sebrae no Acre tem este objetivo de apoiar os micro empreendedores e empresários. “O Sebrae não é parceiro apenas da Fecomércio/AC, mas de todo o setor produtivo. O Sincopeças e o Sinvvea nos procuraram no intuito de realizar uma grande feira de automóveis novos e seminovos e, também, de motocicletas. Houve também a inspeção veicular e orientação para que os condutores procurem as empresas especializadas e realizem os serviços. O Sebrae apoia sempre este tipo de iniciativa, e estaremos sempre neste sentido de defender os interesses dos micro e pequenos empreendedores e empresários como um todo”, finalizou.

