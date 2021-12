Sine Acre divulga 15 vagas de emprego para Rio Branco; confira oportunidades desta quinta-feira

As vagas são rotativas, ou seja, podem não estar disponíveis no dia seguinte. O candidato também precisa ter um cadastro no Sine.

O atendimento ocorre por telefone, onde o Sine fornece mais informações sobre as oportunidades divulgadas. Para conferir se as vagas ainda estão disponíveis, basta entrar em contato através dos telefones 0800 647 8182 ou (68) 3224-5094.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!