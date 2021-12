Sistema Fecomércio/AC entrega 30 sacolões a Associação Família Azul do Acre

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, juntamente com o Mesa Brasil do Sesc Acre, entregou na tarde desta terça-feira, 21, 30 cestas básicas a Associação Família Azul do Acre, entidade sem fins lucrativos que, há 11 anos, atua junto às famílias de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A finalidade principal do grupo é defender os direitos e interesses, promover, apoiar, acolher e incentivar a realização de ações necessárias para tal fim.

A associação tenta acolher, em média, 400 pessoas que estão dentro do grupo, além de famílias que, por diversos motivos, não têm conhecimento do trabalho realizado.

De acordo com o superintendente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Deywerson Galvão, a Fecomércio tem por objetivo, além de atuar na defesa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, olhar para sociedade civil como um todo.

“Este ano foi extremamente difícil para muitos, e a Fecomércio tem esse trabalho de solidariedade não apenas nesta época do ano”, reforçou Galvão, lembrando ainda que, no início de 2021, a instituição esteve atuando na entrega de potes de sopa às populações atingidas pela cheia dos rios do Acre. “Por meio da Campanha Solidária, estivemos em outros municípios acreanos no intuito de ajudar”, lembrou.