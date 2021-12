Sorteio das oitavas da Champions é refeito e define Neymar x Vini Jr

Confira quem enfrenta quem:

RB Salzburg x Bayern de Munique

Sporting x Manchester City

Benfica x Ajax

Chelsea x Lille

Atlético de Madrid x Manchester United

Villarreal x Juventus

Inter de Milão x Liverpool

PSG x Real Madrid

Lembre como tinha ficado no primeiro sorteio:

Benfica x Real Madrid

Villarreal x Manchester City

Atlético de Madrid x Bayern de Munique

RB Salzburg x Liverpool

Inter de Milão x Ajax

Sporting x Juventus

Lille x Chelsea

Manchester United x PSG

Segundo o jornalista do The Independent, Mark Critchley, deviam ter colocado o Manchester United como opção para ser sorteado como adversário do Atlético de Madrid, que acabou pegando o Bayern de Munique.

It definitely looks like #mufc’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV

— Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021