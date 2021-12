‘Sou piranha mesmo’, diz Viih Tube após festa de Gkay

Após revelar que ficou com 46 pessoas na “Farofa da Gkay“, Viih Tube usou o Twitter para se pronunciar. Aos seguidores, a youtuber afirmou que não fica com ex-namorado das amigas.

Gente eu sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca, ex teve história, teve amor, então por favor querido vamos ter senso.