Tadeu Schmidt perde a paciência, escorraça a filha de 17 anos e a coloca para fora de casa: “Imperdoável”

O apresentador da Globo, Tadeu Schmidt, está treinando seus discursos para o BBB. No entanto, o novo rosto do reality, acabou eliminando sua própria filha, de sua casa. Mas calma, nós vamos explicar o que aconteceu! Em sua, sem papas na língua, o contratado de Boninho “expulsou” sua herdeira, Valentina, de 17 anos, de casa.

Contudo, como falamos, absolutamente foi uma brincadeira de Tadeu Schmidt. O apresentador está tão ansioso para o início do programa, que vem treinando seu discurso de eliminação. Desse modo, sua família o ajudou, para parecer o mais real possível.

“Você fugiu da responsabilidade, quando surgiu a sua chance de ajudar, você se escondeu. E isso é imperdoável dentro desta casa”, disse Tadeu Schmidt, colocando ênfase em seu discurso.

Sua família então, começou a gritar entusiasmada, e Tadeu deu a cartada final. “O resultado é que todo mundo votou em você, quem saí da casa hoje, para comprar pão na padaria é você, Valentina Schmidt”.

Tadeu Schmidt anuncia mudanças no BBB

Tadeu Schmidt, novo apresentador do BBB, não vê a hora de seu novo trabalho começar. Bom, nós também não, e precisamos esperar até 17 de janeiro.

No entanto, o jornalista já adiantou algumas novidades para o reality, uma delas, é que o quarto do líder, não está mais onde a gente estava acostumado. Sendo assim, em uma ida até a casa do reality, ele deu uma famosa espiadinha, mas, não deu muitos detalhes.

Entretanto, essa não foi a única mudança que a Globo fez no BBB. Agora, o programa também terá um botão secreto, além de um quarto preto e mudanças no cinema do líder e no uso das estalecas. Mas, também fica a prova de imunidade na primeira semana, além da divisão dos grupos entre Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos).