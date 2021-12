“Tentativa de intimidar”: Adailton é processado por diretora do Igesac e revela detalhes ao ContilNet

A diretora do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), Izanelda Magalhães, está processando o vereador Adailton Cruz (PSB-AC) e pede indenização de R$ 10 mil.

De acordo com informações repassadas ao ContilNet, Izanelda pede danos morais por ter sido apontada como a denunciante anônima, via ouvidoria do Ministério Público, à lei aprovada em setembro na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Gladson Cameli que extingue o instituto.

À nossa reportagem, o vereador afirma que a ação judicial tem o objetivo de ‘tentar intimidar’. “É uma tentativa de intimidar e, de alguma forma, tentativa de parar o nosso trabalho. Me resumo à dizer que não vamos parar e que seguimos firmes”, diz.

Além de Cruz, Izanelda processa também José Augusto Aiache, dirigente sindical do Sindicato do Condutores de Ambulância do Acre. Ela pede R$ 10 mil reais dos réus por danos morais, pelo que acredita ser ação que ‘fere sua honra’.