Tião Bocalom reúne imprensa em almoço de confraternização e jogo de futebol

Inicialmente, o prefeito participou de uma partida de futebol, onde o time da prefeitura venceu a equipe da imprensa, em jogo realizado no campo de futebol society da Associação.

Os jornalistas manifestaram seus agradecimentos aos organizadores, aos amigos de batente de imprensa, sem deixar de agradecer ao prefeito pelo reconhecimento da missão levar a informação ao cidadão.

O jornalista Ray Melo disse que o prefeito sempre foi uma pessoa democrata e vem assimilando bem esse momento. “Ele deixou de ser a pessoa que criticava administração e passou a administrar e está se saindo bem. Para gente da imprensa é um momento também de felicidade”, falou.

“Os homens que são políticos com decência, eles, respeitam a opinião de cada um. No geral, receber críticas como ensinamento, nos faz crescer. O Bocalom é uma pessoa, às vezes rígida, mas é um homem com um grande coração e esse momento foi importante para nós, para que a gente também pudesse reencontrar velhos amigos”, explanou o diretor da Rádio Difusora Acreana, Raimundo Fernandes.

“Reportar uma informação com qualidade é necessário e facilitar o acesso a ela é o manual primário do jornalismo. Precisamos chamar mãe de mãe e não de genitora. Falar a linguagem simples, alcança quem mora no condomínio e quem mora na periferia, esse gesto do Bocalom permite refletir sobre isso”, falou o jornalista Luciano Tavares.

“É uma junção muito boa pois nós somos a voz que leva o poder público para a comunidade e tem que haver respeito entre ambos os lados. Está sendo muito bom esse encontro”, Kátia Oliveira (jornalista).

O senador Sérgio Petecão prestigiou o evento e disse que nutre admiração pelo trabalho dos profissionais de imprensa. Na opinião do senador a iniciativa do prefeito é justa e oportuna. “Eu sou suspeito para falar porque tenho uma relação muito boa com os irmãos da imprensa. É o mínimo que podia ser feito e o Bocalom fez, esse momento de lazer, a gente sabe que faz parte do papel da imprensa as críticas e a cobrança, isso ajuda, a gestão marcou o gol de placa”, avaliou.

O jornalista Vitor Farias, recebeu um troféu como reconhecimento de seu trabalho à frente do Sinjac e agradeceu pela homenagem. “Eu só tenho a agradecer pelo reconhecimento feito pelos colegas, esta homenagem em muito me acrescenta”, salientou.

Para Alfredo Jares Daou, ex-diretor da Rede Amazônica no Acre, “essa festa é em homenagem aos profissionais da comunicação. É fundamental para o sistema democrático que a imprensa seja atuante e essa ideia do Bocalom foi fantástica”.

Luiz Cordeiro, repórter cinematográfico assumirá o Sinjac em janeiro de 2022, ele agradeceu a presença de cada profissional ao evento e comentou os desafios de tornar o sindicato forte e atuante. “Olha, para nós como classe é muito bom um evento como esse. No mundo inteiro o momento é outro, eu creio que através do diálogo, da parceria, a gente pode construir algo melhor para os dois lados”, observou Cordeiro.

Na oportunidade, foi exibido um vídeo produzido pela Diretoria de Comunicação da Prefeitura com um balanço das ações em 2021.

“Um vídeo para mostrar aos nossos colegas o quanto foi feito. E é importante ressaltar que tudo o que foi feito aqui hoje, foi por meio de doação de secretários, empresários, enfim, não há um centavo de dinheiro público. Tanto que os nossos gestores fizeram questão de colocar a mão na massa, sendo churrasqueiro, garçons. E isso demonstra o quanto existe o respeito pela imprensa”, explicou o diretor de Comunicação, Ailton Oliveira.

Em seguida, o prefeito fez questão de servir aos presentes o churrasco, sortear brindes entre os jornalistas e participar, também, do campeonato de dominó.

O gestor falou da importância de uma relação de respeito entre o governo municipal e a imprensa, e ressaltou o momento de encontro para confraternizar e relaxar.

“A imprensa é fundamental na gestão pública. Eu tenho certeza que a democracia é importante, em todos os processos. Precisamos nos respeitar, isso sim. Mas hoje é dia de reunir todos e nos divertirmos. Já fiz essa confraternização quando fui prefeito de Acrelândia e estou repetindo aqui na Prefeitura de Rio Branco. Desejo que todos tenham um feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações”, disse Tião Bocalom.