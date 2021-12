Tom Brady é selecionado para seu 15º Pro Bowl e bate mais um recorde na NFL

Aos 44 anos, Tom Brady não para de bater recordes na NFL. Maior vencedor do Super Bowl, com sete anéis de campeão, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers foi selecionado para o Pro Bowl – o Jogo das Estrelas da liga de futebol americano – pela 15ª vez. Agora ele é o jogador com o maior número de convocações da história, superando Peyton Manning, Tony Gonzalez, Bruce Matthews e Merlin Olsen, todos com 14.