Torcedores entregam cestas básicas ao Mesa Brasil Sesc

O Programa Mesa Brasil Sesc está à disposição para receber qualquer tipo de doação, até mesmo aquelas que são feitas com o intuito de cumprir uma promessa.

Foi assim que o grupo de amigos Paulo Felício, Renato Barcelos, Saullo Bonner, Thyago Barlatti, Nilton Franceschi e Marcos, que são torcedores do time do Palmeiras, cumpriram sua promessa de doar 70 cestas básicas ao Programa após o time do coração ser campeão da Libertadores da América.

A entrega que foi realizada nesta quarta-feira, 15, beneficiou algumas famílias do bairro Caladinho, por meio da Igreja do Evangelho Quadrangular Caladinho. A instituição religiosa é responsável em desenvolver ações sociais no bairro ajudando as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

“A ideia surgiu após nos perguntarmos como poderíamos dividir com outras pessoas essa alegria que o esporte nos traz. Nosso grande goleiro acreano, Weverton, que tanto faz pela comunidade, também foi fonte de inspiração para fazermos esse pequeno gesto, mas que é tão importante para muitos”, diz o torcedor Paulo Felício.

O Mesa Brasil também doa solidariedade, amor e esperança para um mundo mais igualitário.