Tradição: governadores abreviam mandato em SP por disputa presidencial

Em 2006, Geraldo Alckmin (PSDB) deixou o governo de São Paulo para concorrer à Presidência da República, inaugurando uma espécie de tradição no estado: de lá para cá, nenhum governador eleito cumpriu os quatro anos de mandatos.

Em comum, todos os mandatários são tucanos e perderam as eleições após saírem do comando paulista para concorrer ao Planalto. Agora que o PSDB definiu nas prévias que seu candidato será o governador João Doria, o político deverá deixar o posto no início de abril de 2022, oito meses antes do término do mandato. Em seu lugar, ficará Rodrigo Garcia, atual vice e secretário de Governo.

