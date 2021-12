Traficante de 21 anos, com pena de 9 anos de prisão, é capturado pela polícia no Acre

Com apenas 21 anos de idade mas já carregando uma condenação de nove anos de reclusão, foi preso neste sábado (4), em Mâncio Lima, no Juruá, R. S. A., por tráfico de drogas.

Natural do município de Bujari, mas nos últimos meses ele estava escondido numa residência do bairro Anselmo Maia, em Mâncio Lima, onde continuava a traficar drogas.

Após a Polícia Civil ter a informação de que o condenado estava residindo em Mâncio Lima, foram realizados levantamentos, onde foi constatado que o criminoso andava livremente pela cidade.

A investigação apontou que o traficante tinha a tarefa de recepcionar o entorpecente proveniente do Peru, país que faz fronteira com o Vale do Juruá, e fazer a distribuição para outras regiões.