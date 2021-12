Três estudantes somem durante excursão e um é achado morto

O adolescente Daniel Hiarle Arruda de Oliveira, de 14 anos, foi encontrado morto nessa segunda-feira (6/12) por volta das 23h, na região do complexo turístico Véu das Noivas, na Chapada dos Guimarães (a 50 km de Cuiabá). O menino participava de uma excursão da Escola Professor Welson Mesquita de Oliveira, localizada no bairro Pascoal Ramos, na capital. Aproximadamente 60 alunos foram ao passeio. No fim do dia, foi notada a falta dos três estudantes.

De acordo com informações de familiares, Daniel saiu com os amigos para o complexo de cachoeiras. O passeio foi autorizado pelos pais, como presente de aniversário. O garoto completou 14 anos no último dia 1º. “A escola só percebeu a ausência dele quando chegou do passeio em Cuiabá”, disse uma familiar à reportagem, que não quis se identificar.

