Três suspeitos são presos por esfaquear e enterrar indígena vivo

Segundo a polícia, os três suspeitos espancaram e esfaquearam o colega, um trabalhador rural de 31 anos, os ferimentos atingiram o pescoço e outras partes do corpo. Os três assumiram o crime e serão responsabilizados por tentativa de homicídio doloso qualificado na forma tentada.

Ainda de acordo com a polícia, três homens seguraram a vítima e a esfaquearam na região do pescoço e outras partes do corpo. A polícia informou que após as agressões, os suspeitos acharam que a vítima estava morta e o enterraram vivo em uma cova rasa.