Tribunal do crime decapita jovem por causa de R$ 23

Diariamente, a imprensa brasileira noticia execuções brutais cometidas pelos chamados “tribunais do crime”, que envolvem, geralmente, a atuação de facções e dívidas com traficantes de drogas. Nesta quinta-feira (23), a capital paraense presenciou uma morte chocante possivelmente ligada aos julgamentos feitos pelos criminosos,

O corpo de um homem foi encontrado decapitado na tarde de hoje na rua São João, entre a rua Damasco e a via principal do conjunto Panorama XXI, no bairro da Cabanagem, em Belém.

A vítima foi identificada como Marcos Lourran Aquino dos Santos. A cabeça do homem estava em cima de uma estrutura metálica, e o resto do corpo jogado em uma área de mata.

Segundo informações iniciais apuradas por policiais militares, Marcos Lourran devia uma quantia de R$ 23 para um traficante de drogas, o que pode ter motivado o crime bárbaro.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Pará.