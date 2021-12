Trilogia amazônica ensina saúde bucal para jovens e crianças ribeirinhas

Após adquirir experiência atuando como agente de saúde da população ribeirinha da Amazônia, a estudante de odontologia da Estácio Unimeta, Damiana Avelino de Castro, lançou, a trilogia Amazônica com os compêndios – A Fábula do Dentinho Sheta, com 62 páginas; A viagem do dentinho Sheta pela Boca Biruta, com 72 páginas e Vamos aprender Higiene Bucal com o Dentilho Sheta, com 77 páginas. A intenção dela é motivar alunos da rede pública de educação sobre a importância da saúde bucal.

Damiana, que é natural da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, revela que o projeto educativo Sheta (termo indígena que significa dente) nasceu a partir de reflexões e experiências vivenciadas. “Trabalhei por muito tempo junto às comunidades indígenas, como auxiliar de saúde bucal, fiz licenciatura em educação escolar indígena, ocasião em que tive oportunidade de estudar a educação escolar indígena. E ao ingressar no curso de odontologia da Estácio Unimeta tive a oportunidade de utilizar as pesquisas de campo e somar com as experiências adquiridas”, adianta a escritora, que também é formada em licenciatura com ênfase em educação escolar indígena.

“À época, eu fiz parte de uma equipe multidisciplinar de saúde, que atendia nas próprias terras indígenas, junto a grandes profissionais e foi por meio dessa atividade que tive acesso ao universo indígena. Com essa experiência, senti o desejo de unir o útil ao agradável e colocar meus conhecimentos num contexto profissional.”, acrescentou. Damiana argumenta que o conteúdo tem o objetivo de ensinar de forma lúdica, técnicas de higiene bucal, que podem ser adotadas em escolas públicas e clínicas odontológicas.