UFC: Amanda Lemos é escolha unânime contra Angela Hill

O UFC deste sábado tem um choque de pesos-pesados na luta principal: Derrick Lewis tenta parar a sequência de vitórias de Chris Daukaus num confronto muito equilibrado. Mas os olhos da torcida brasileira estarão voltados para Amanda Lemos, que tenta a quinta vitória consecutiva na organização. A peso-palha é favoritíssima no confronto com a americana Angela Hill.

Os membros do Palpitão Combate foram unânimes em apontar a brasileira como vencedora no duelo com “Overkill”. Cenário bem diferente da luta principal, na qual Daukaus teve apenas um palpite a mais que Lewis.

O Combate transmite o UFC Lewis x Daukaus ao vivo e com exclusividade neste sábado a partir de 18h (horário de Brasília). No mesmo horário, SporTV 3 e Combate.com exibem o “Aquecimento Combate” e as duas primeiras lutas; o site acompanha o evento em Tempo Real.

Com uma rodada de antecedência, o coordenador de transmissões Felipe Braga se sagrou campeão da temporada 2021 do Palpitão Combate. Braga somou oito pontos no UFC 269 e chegou a 188 no total, cinco a mais que o editor Marcelo Russio, que precisaria de uma combinação de palpites certeiros para superá-lo. Como os dois tiveram o mesmo palpite para a luta principal do UFC Lewis x Daukaus, que dá bônus ao acertador, ficou impossível para Russio alcançar a liderança, já que, mesmo que acertasse os demais cinco palpites e Braga errasse todos, teria menos bônus na temporada, primeiro critério de desempate.