UFC: José Aldo é favorito da redação contra Rob Font

O brasileiro José Aldo tem um adversário em grande fase neste sábado, o americano Rob Font, na luta principal do UFC em Las Vegas. Nas casas de apostas, Font é o favorito por pequena margem. Mas a redação do Combate está confiante na vitória do ex-campeão peso-pena (até 65,8kg). Onze dos 13 palpiteiros acreditam que o manauara vai conquistar sua terceira vitória consecutiva no peso-galo (até 61,2kg).

O outro brasileiro em ação no evento, Leonardo Santos, também é favorito em sua luta contra Clay Guida – nas casas de apostas e no Palpitão. Aqui, 10 palpiteiros veem uma vitória do fluminense e três enxergam o triunfo do americano.