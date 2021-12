UFC: Lewis diz que nocaute em Daukaus foi por Rodney King: “Pude socar um policial sem ser preso”

O atual terceiro colocado do ranking dos pesados reforçou a declaração dada ainda no octógono, de que não queria mais saber de lutas principais por terem cinco rounds, não três. Lewis disse inclusive que só lutaria novamente em Houston, sua cidade-natal, se fosse por três rounds.

– Se disserem que é evento principal, vou dizer que estou machucado, ou que peguei Covid e não vou aparecer na luta. Estou falando sério, três rounds! Prefiro três rounds. Não me importo (com o dinheiro), quero três rounds!

Tem uma forma de colocar Derrick Lewis numa luta de cinco rounds: se for pelo cinturão. A “Fera Negra” relutou, mas cedeu um pouco depois de ouvir que Dana White, presidente do Ultimate, avisou para “manter o telefone ligado” para o caso de precisar de um substituto na luta principal do UFC 270, que terá a unificação dos cinturões do peso-pesado.