“Um inferno”, diz Chris Flores sobre vida de Grávida de Taubaté ao anunciar reencontro

Se tem uma história que praticamente faz parte da televisão brasileira essa é a da grávida de Taubaté. Na época, a mulher comoveu o país ao revelar que estava grávida de 4 bebês. Após algumas reportagens e presenças ao vivo, Chris Flores, que na época fazia parte da equipe do programa “Hoje em Dia”, da Record TV, acabou sendo a responsável por descobrir toda a verdade sobre Maria Verônica Aparecida.

Em entrevista ao Venus Podcast, apresentado por Criss Paiva e Yasmin Ali Yassine, a apresentadora do programa “Fofocalizando”, transmitido pelo SBT, relembrou detalhes de toda a história mirabolante criada pela Grávida de Taubaté, contou que recebe contatos da mulher por meio terceiros e ainda revelou que está planejando se reencontrar em breve com Verônica para conversar.

Perguntada se ainda tem notícias sobre a moça, Chris Flores revelou que sim e contou que após o episódio tudo ficou mais complicado para a mulher: “A gente tem uma pessoa em comum que conversa com ela até hoje… Ela continuou na cidade, a vida dela virou um inferno completo. Ela trabalhava em uma escola e não queria devolver os presentes na época não”.

Embora saiba de vários acontecimentos da vida de Verônica, a contratada do SBT revelou que não tem contato de forma direta com ela, sendo necessário uma outra pessoa para fazer essa intermediação: “Ela continuou lá [na cidade], depois teve uma loja de artigos religiosos. Eu não falei com ela diretamente, falei via essa pessoa. Mandei recado e ela mandou recado”.

A apresentadora do “Fofocalizando” contou que, no momento, está tudo tranquilo, porém, desde o ocorrido, ela e a famosa Grávida de Taubaté possuem uma relação no estilo “Tom e Jerry”, mesclando muito amor e ódio: “Ela falou que tudo bem entre a gente. É porque é assim, é uma relação meio de amor e ódio comigo. Às vezes dá um pouquinho de raiva, às vezes um pouquinho de amor”.

Segundo a jornalista, Verônica fez uma reflexão sobre tudo o que correu: “Ela disse que entende o que aconteceu, que na verdade eu fui a única pessoa que teve coragem de falar na cara dela o que todo mundo estava achando. Então, eu tinha um mérito por isso, ela me respeitava por isso. Ficou triste com toda a repercussão, de ter virado chacota, mas depois ela entendeu que é melhor ser uma chacota e levar para a brincadeira”.

Por fim, Chris Flores revelou que está planejando se reencontrar com a Grávida de Taubaté em breve: “Estamos estudando um momento de reencontro. Dá gente sentar, se ver, conversar. Ela me respeita, às vezes ela fala ‘ah, mas tem que ficar falando nesse assunto o tempo inteiro?’. As pessoas me perguntam, faz parte da minha vida também. Eu sei que é a história dela, mas num determinado momento eu estou dentro”.