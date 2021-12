Um palácio! Conheça a incrível mansão de Luciano Camargo, da dupla com Zezé, com 2500m²

Luciano Camargo, que integra a dupla sertaneja com seu irmão Zezé, é um dos cantores mais ricos do país na atualidade. Com mais de três décadas de carreira, o famoso acumulou uma verdadeira fortuna devido aos diversos shows que realizou, além dos milhões de CDs e DVDs que vendeu. Por conta disso, ele faz questão de ostentar, e vive em um verdadeiro palácio ao lado da família.

De acordo com um levantamento feito pelo jornal Extra, o patrimônio do famoso chega a R$ 77,3 milhões, sendo R$ 20 milhões a mais que o de seu irmão. O valor se dá devido à empreendimentos que ele possui em sociedade com a esposa, Flávia Fonseca.

Com milhões em sua conta para esbanjar, Luciano Camargo não economizou ao decorar sua mansão, e deixa todos de boca aberta toda vez que compartilha cliques no local. A residência, localizada na Grande São Paulo, foi adquirida pelo sertanejo em 2014, e possui 2500m². No local moram ele, a mulher e as duas filhas gêmeas, Isabella e Helena, de 11 anos.

Recentemente o cantor abriu as portas do imóvel para Rodrigo Faro em uma matéria especial para seu programa, e deu detalhes de todos os cômodos que foram milimetricamente pensados por Flávia Fonseca. Entre os destaques, podemos citar uma sala de cristais, um quarto de conto de fadas para as herdeiras e até mesmo um lustre gigantesco que sobe e desce, de acordo com a necessidade do famoso.

Confira fotos da mansão milionária de Luciano Camargo:

Luciano Camargo entrou na justiça contra série de Zezé

Apesar de possuir uma fortuna extraordinária, com aproximadamente R$ 20 milhões em vantagem contra seu irmão Zezé, o cantor Luciano Camargo não gostou nada de saber que não iria lucrar nem um real com a série documental ‘É o Amor: Família Camargo’.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, o marido de Flávia Fonseca foi consultado pela Netflix apenas para dar alguns depoimentos, assim como Zilu, que atualmente reside nos Estados Unidos. Por conta disso, ele resolveu recorrer à justiça, proibindo que até mesmo gravações antigas onde sua imagem está presente, fossem utilizadas.

Em um determinado momento da série, Zezé chega a comentar com seu filho Igor, sobre o afastamento do irmão, que divide a dupla. Segundo o noivo de Graciele Lacerda, eles precisam de um respiro um do outro, já que passaram a maior parte de suas vidas grudados, devido aos compromissos profissionais.

“Não é porque a gente canta junto que tem que andar juntos, que as minhas férias têm que ser junto com ele (…) Não convivi com ninguém da minha família o tanto que eu convivi com o Luciano, e ele também. Chega uma hora que precisa dar um respiro um para o outro. Não somos nem um exemplo de união. Imagina… Eu ralei muito para chegar onde cheguei, é uma conquista minha, que eu acho que veio antes dele. Eu tenho uma história muito maior para contar que ele”, disse.