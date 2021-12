“Universitário-Empresas”, programa de incentivo do Santander, oferece 200 vagas de estágio em companhias da região amazônica

O Programa Universitário-Empresas, criado pelo Santander para aproximar estudantes do ensino superior e empresas clientes do Banco, está com 200 vagas de estágio abertas na região norte-amazônica.

As oportunidades de trabalho estão disponíveis para as áreas de Financeiro, Comercial, Marketing, Tecnologia, operações e recursos Humanos entre outros, em empresas de pequeno e médio porte, localizadas nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. No Universitário-Empresas, o Santander se responsabiliza por 50% do salário do estagiário, enquanto o contratante banca o restante – os contratos duram quatro meses e podem evoluir para a efetivação. As inscrições estão abertas até o dia 31 de dezembro e podem ser feitas pelo site https://jobboard.universia.net/universitarioempresas

“Cada vez mais, os empresários de todos os portes estão dedicados em buscar profissionais capacitados e fortalecer as iniciativas socioambientais capazes de impactar positivamente a região. E o Universitário-Empresas é uma excelente oportunidade de solidificar essa relação entre os empreendedores e os jovens profissionais norte-amazonenses”, avalia Antonio Areias, superintendente executivo da rede Norte Amazônica.