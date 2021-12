URGENTE: Luísa Sonza cancela entrevista às pressas após desabafo de Whindersson Nunes

A história do humorista Whindersson Nunes e de sua ex-esposa, Luísa Sonza ganhou mais um episódio, depois que a cantora cancelou uma entrevista que faria em um podcast na última quinta-feira (16).

É que a artista era convidada do podcast Podpah, porém, acabou cancelando sua participação em cima da hora, após ter um imprevisto. Sendo assim, no perfil oficial, o próprio podcast comunicou o cancelamento de Luísa.

Dessa forma, dizia o anúncio: “Galera, a Luísa Sonza teve um imprevisto pouco antes de vir pro Podpah e precisou cancelar o episódio de hoje. Vamos remarcar uma nova data com ela o quanto antes, tá?”.

Acontece que alguns seguidores de Luísa Sonza associaram o cancelamento ao Whindersson Nunes. Isso porque, recentemente, veio à público alguns trechos do livro do humorista, onde ele fala sobre sua ex.

“Agradeçam ao Whindersson, que para se vitimizar precisa tocar no nome dela.”, escreveu uma internauta, recebendo mais de 60 curtidas em seu comentário. “Ele acabou voltando para as drogas, mas ela é a última culpada por isso”, disse outro.

Além disso, em alguns comentários, alguns fãs defenderam ambos. Eles pediram que os outros usuários da rede social não fizessem esse tipo de associação e deixassem os famosos em paz.

WHINDERSSON NUNES ESCLARECE QUE LUÍSA SONZA NÃO TEM CULPA DE NADA

Aliás, em um trecho do livro, o famoso deu detalhes sobre um momento difícil que viveu após o polêmico término e revelou pela primeira vez que se “afundou” nas drogas. E em outro momento, Whindersson deixa bem claro que Luísa não tem culpa de nada.

“O whindersson tava viciado em drogas e a Luísa ajudou ele, dps ele largou ela e acabou voltando com as drogas, mas se ele voltou ela é a última culpada por isso pois foi ele que largou ela, ela não queria isso”, escreveu uma internauta.