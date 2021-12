Urgente: mulher é executado na frente da filha que também é baleada

Maria Cátia Ferreira de Moura, 31 anos, foi executada com pelo menos três tiros na noite desta quarta-feira (08), dentro de uma vila de apartamentos localizada no Beco Airton Sena, bairro Teixeirão, setor leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações dão conta que as vítimas estavam na vila quando ouviram vários tiros, quando saíram dos apartamentos se depararam com a vítima caída ao solo e a filha baleada nas nadegas sendo uma adolescente. A Polícia Militar foi acionada e após chegar no local, percebeu que a mulher já estava sem vida e solicitaram o Samu para constatar o óbito e prestar socorro a outra vítima.

O local foi isolado e a perícia criminal foi acionada para fazer os trabalhos necessários. A Polícia Civil da delegacia de homicídios já segue com as investigações para elucidar o crime.