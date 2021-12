Vacinação contra Covid-19 segue até às 16h desta sexta-feira (31); confira os pontos

Com relação à segunda dose destes laboratórios, é preciso ter completado 21 dias após a primeira, no caso da Pfizer, e 60 dias, no caso da AstraZeneca.

Vale ressaltar que somente imunossuprimidos, ou seja, pessoas com baixa imunidade, com mais de 28 dias de vacinados, profissionais da saúde e pessoas que já tenham completado cinco meses desde a segunda dose estão aptos a tomar a dose de reforço dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca.

Para tomar a dose, seja ela da Janssen, Pfizer, AstraZeneca ou segunda dose da CoronaVac, é preciso comparecer a uma Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap), munidos de carteira de identidade, carteira de vacinação e cartão do SUS. Se for menor de idade, é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis.

