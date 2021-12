“Vai ser confiável”, afirma Bolsonaro sobre eleição de 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta 4ª feira (15.dez.2021) que a eleição de 2022 será “confiável”. O chefe do Executivo, que deve disputar a reeleição, disse que existem “dezenas de milhares” de pessoas melhores que ele, mas que não são candidatos.

“Vai ser confiável, fica tranquilo. Tem gente que acha que é dono do mundo aí. Fica tranquilo”, disse. Deu a declaração em conversa com apoiadores nesta manhã na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro respondeu a um apoiador que perguntou quais eram as chances de poder confiar nas próximas eleições.

Na conversa, Bolsonaro afirmou que o povo precisa “entender o que é bom e o que não é bom” ao escolher candidatos nas próximas eleições. Comparou a política a um “self-service” em que é preciso escolher a partir do que “tem na mesa”.

“O que á política? É um self-service, é o que tem na mesa. Não dá para pedir lagosta. Não tem. Então, o povo tem que entender o que é bom e o que não é bom. Tem milhares de pessoas melhores do que eu, por exemplo, mas não são candidatos. Milhares não. Dezenas de milhares, mas não são candidatos”, declarou.

2022

Bolsonaro defendeu por meses a adoção do voto impresso para o próximo pleito e colocou em dúvida a segurança das eleições caso a medida não fosse adotada. Ele chegou a dizer que a realização de eleições em 2022 estava condicionada à volta das cédulas de papel. Mas a proposta sobre o assunto foi rejeitada no Congresso em agosto.

O discurso de Bolsonaro sobre as eleições mudou depois que o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, criou órgãos de transparência com a participação das Forças Armadas para acompanhar as eleições.

Em outubro, o presidente disse que “não vai ter sacanagem” nas próximas eleições porque Forças Armadas vão acompanhar “todo o processo eleitoral” e vão “acabar com a suspeição”.