Vândalos voltam a furtar fiação da base do SAMU em Rio Branco

Mais um crime contra o patrimônio público foi registrado na madrugada deste domingo (5) em Rio Branco. A base do SAMU que localizada na rua José de Melo, no bairro do Bosque, foi alvo de vândalos que invadiram na sede do órgão e furtaram a fiação, deixando uma parte do prédio sem energia elétrica.

Segundo informação apuradas pela reportagem, era por volta das 3h30 quando moradores de rua entraram por um prédio abandonado da Secretaria de Saúde, que fica ao lado do SAMU, e conseguiram cortar os cabos de alta tensão que alimentam os prédios com a eletricidade, deixando assim a parta de trás do SAMU, onde fica o repouso dos socorristas e motoristas, sem energia.

Nem a vigilância armada que fica 24h na sede dos socorristas conseguiu inibir esse tipo crime, em que muitas vezes a Polícia Militar é acionada, mas nem no local aparece para fazer as verificações. Os socorristas esperam que a Secretária de Segurança Pública encontre uma solução urgente, para conter o avanço desenfreado do aumento de moradores de rua e de crimes de pequeno potencial promovido por eles.

A falta de energia elétrica não comprometeu os atendimentos e o sistema operacional da unidade de socorro, que continua os atendimentos interruptos de 24h, pois os geradores foram acionados e o atendimento continuou normalmente.

Já durante a manhã, funcionários que prestam serviços para a Secretária de Saúde estiveram no SAMU para verificar os danos e providenciar a substituição dos cabos de energia furtados.