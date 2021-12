Três são presos no AC com 23kg de cocaína e quase 34 mil maços de cigarros contrabandeados

O primeiro flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina em Assis Brasil na BR-317, sentido Brasileia, onde foram encontrados 26 kg cocaína no porta malas de um carro. O motorista, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!