Veja as profissões e os salários que devem bombar em 2022

O Guia Salarial 2022 da consultoria Robert Half mostra que as indústrias que devem liderar as contratações são: tecnologia, bens de consumo, varejo, agronegócio e logística (destaque, também, para as startups de diferentes segmentos).

As oportunidades já começam a reaquecer no fim de 2021. Segundo uma pesquisa do site Empregos.com, 23% das empresas pretendem contratar funcionários temporários para o período. Houve aumento significativo de vagas nas áreas de comércio e serviços (419%), telemarketing (466%), construção civil (166%) e indústria (150%).

Para 2022, o diretor de marketing do site, Leonardo Casartelli, aponta que o cenário pós-pandemia será marcado pela digitalização dos empregos, visto que a disseminação da doença pelo país acelerou a transformação digital em 72% das empresas.

“Cada vez mais as organizações estão investindo em tecnologia de inteligência artificial e automação, permitindo que trabalhadores se concentrem em áreas que requerem um toque mais humano”, diz. “Se antes as empresas estavam interessadas nas aptidões técnicas, agora as soft skills, ou competências comportamentais, vêm sendo mais evidenciadas no momento da contratação”, acrescenta.

Ele também revela que a principal dica para quem quer entrar (ou se recolocar) no mercado de trabalho em 2022 é começar a pensar de forma estratégica já em dezembro, tendo em vista que janeiro é um mês no qual, tradicionalmente, são abertos muitos processos seletivos e vagas, principalmente em grandes empresas.

“E para começar o ano preparado, é importante estar com o currículo bem- elaborado e revisado. Além de atualizar os perfis dentro dos sites de emprego, para que quando as oportunidades aparecerem em janeiro, os candidatos tenham facilidade e estejam entre os primeiros a se candidatar para as vagas disponíveis. Isso aumenta as chances de que sejam notados pelos recrutadores”, comenta.

Além das profissões tradicionais, outros empregos devem surgir em 2022 e aumentar as oportunidades para os desempregados. Piloto de drone, engenheiro de georreferenciamento e “analista de pessoas”, ou “people analytics”, são alguns dos exemplos de novas profissões que devem aparecer. É o que revela o Guia Salarial 2022 da consultoria Robert Half.

Veja outras profissões em alta para 2022 e seus salários:

Engenharia

• Indústrias que lideram as contratações: saúde, bens de consumo, tecnologia/logística, infraestrutura, mineração;

• Profissionais mais procurados: gerente de supply chain, comprador, engenheiro de aplicação/vendas, gerente de projetos/PMO, gerente de vendas técnicas, coordenador de planejamento, coordenador de customer service, engenheiro de QSMS, engenheiro de produção/processos;

• Habilidades técnicas: idiomas, domínio de sistema de gestão integrada, tech skills, inovação, visão de negócios, sustentabilidade;

• Habilidades comportamentais: perfil analítico, facilitador, equilíbrio emocional, comunicação, adaptabilidade;

• Carreiras do futuro: piloto de drone, engenheiro de georreferenciamento, engenheiro de dados, engenheiro de inovação.

Veja algumas perspectivas de remuneração em Reais (R$):

◦ Gerente de supply chain: pequenas e médias empresas – 17.100 | 22.000 | 27.500; grandes empresas – 21.700 | 28.000 | 34.900;

◦ Coordenador de customer service: pequenas e médias 6.200 | 8.000 | 10.000; grandes empresas – 7.800 | 10.000 | 12.500;

◦ Engenheiro de aplicação/vendas: pequenas e médias empresas – 5.400 | 7.000 | 8.800; grandes empresas – 7.800 | 10.000 | 12.500;

◦ Engenheiro de produção/processos: pequenas e médias empresas – 4.700 | 6.000 | 7.500; grandes empresas – 7.000 | 9.000 | 11.300.

Finanças e contabilidades

• Indústrias que lideram as contratações: tecnologia, e-commerce, agronegócio, logística, infraestrutura, farmacêutica/healthcare, bens de consumo;

• Áreas mais demandadas: M&A/RI/tesouraria estruturada, controller, contábil/fiscal, planejamento financeiro/controladoria, tesouraria/financeiro;

• Habilidades técnicas: automatização de processos, Excel e BI, modelagem financeira e valuation, ERP de mercado;

• Habilidades comportamentais: flexibilidade, adaptabilidade, dinamismo, resiliência, comunicação.

Algumas perspectivas de remuneração em Reais (R$):

◦ Analista de M&A/RI/tesouraria estruturada pleno: pequenas e médias empresas – 6.000 | 7.000 | 7.900; grandes empresas – 6.950 | 8.000 | 9.450

◦ Controller: pequenas e médias empresas – 15.150 | 18.700 | 22.700; grandes empresas – 22.850 | 28.500 | 35.150;

◦ Coordenador de planejamento/controladoria: pequenas e médias empresas – 9.350 | 12.000 | 14.250; grandes empresas – 12.650 | 15.000 | 18.450;

◦ Analista contábil/fiscal sênior: pequenas e médias empresas – 5.350 | 7.000 | 8.050; grandes empresas – 7.400 | 9.000 | 10.050.

Jurídico

• Indústrias que lideram as contratações: tecnologia, varejo/e-commerce, serviços, bens de consumo, agronegócios;

• Posições mais demandadas: advogados especialistas em operações de M&A (pleno e sênior), advogados de societário e contratos (pleno e sênior), advogados de consultivo tributário (pleno e sênior), advogados de contencioso cível (pleno e sênior);

• Habilidades técnicas: visão preventiva, cisão analítica, inglês fluente, perfil inovador, habilidades híbridas aplicadas à área;

• Habilidades comportamentais: visão de negócio, adaptação/flexibilidade, agilidade, resiliência/inteligência emocional, comunicação/gerenciamento de conflitos, senso de dono/responsabilidade.

Algumas perspectivas de remuneração em Reais (R$):

◦ Advogado empresarial/M&A Sênior: pequenas empresas – 13.000 15.700; médias empresas – 14.800 | 18.000 | 21.750; grandes empresas – 16.450 | 20.000 | 24.150;

◦ Advogado consultivo tributário pleno: pequenas empresas – 7.400 | 9.000 | 10.850; médias empresas – 9.450 | 11.500 | 13.850; grandes empresas – 9.850 | 12.000 | 14.450;

◦ Advogado contencioso cível sênior: pequenas empresas – 9.850 12.000 14.500; médias empresas – 11.550 | 14.000 | 16.900; grandes empresas – 12.300 | 15.000 | 18.050;

◦ Advogado de compliance pleno: pequenas e médias empresas – 8.235 | 10.000 | 12.059; grandes empresas – 9.050 | 11.000 | 13.300.

Mercado financeiro

• Indústrias que lideram as contratações: fundos de private equity, assets, bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs;

• Posições mais demandadas: RM Private, M&A (analistas/associados/vp), crédito corporate (analistas/especialistas), finanças (diretores/gerentes), profissionais de áreas regulatórias; (analistas/especialistas/gerentes/diretores), equity research (analistas);

• Habilidades técnicas: análise estratégica, novas tecnologias, idiomas;

• Habilidades comportamentais: flexibilidade, adaptabilidade, senso de dono, comunicação.

Algumas perspectivas de remuneração para 2022 em Real (R$):

◦ Analista de equity research: pequenas e médias empresas – 14.550 | 18.000; grandes empresas: 22.200;

◦ Analista de fusões e aquisições: pequenas e médias empresas – 12.250 | 15.200 | 18.750;

◦ Analista de compliance/auditoria/controles internos: pequenas e médias empresas – 11.300 | 14.000; grandes empresas: – 17.300;

◦ Gerente de relacionamento private: pequenas e médias empresas – 21.000 | 26.000; grandes empresas: – 32.100.

Recursos humanos

• Indústrias que lideram as contratações: tecnologia e telecom, startups, varejo, bens de consumo, serviços e indústria;

• Posições mais demandadas: business partner, remuneração e benefícios (analistas sênior/especialistas/coordenadores), treinamento e desenvolvimento (analistas sênior/especialistas/ coordenadores), gerente generalista, gerente com foco em desenvolvimento organizacional;

• Habilidades técnicas: programas de liderança, estratégias de remuneração, engajamento e ações de retenção dos profissionais, inglês fluente, estratégias de R&S;

• Habilidades comportamentais: comunicação, relacionamento interpessoal, foco em soluções, visão analítica, visão de negócios;

• Profissões do futuro: people analytics, change management, especialistas em DEI.

Algumas perspectivas de remuneração para 2022 em Reais (R$):

◦ Gerente business partner: pequenas e médias empresas – 19.600 | 23.000; grandes empresas – 25.950;

◦ Coordenador/especialista de remuneração e benefícios: pequenas e médias empresas – 9.800 | 11.500 | 12.950; grandes empresas – 10.600 | 12.500 | 14.100;

◦ Analista sênior de treinamento e desenvolvimento: pequenas e médias empresas – 6.400 | 7.500 | 8.400; grandes empresas – 7.250 | 8.500 | 9.500;

◦ Gerente de recursos humanos: pequenas e médias empresas – 14.450 | 17.000 | 19.150; grandes empresas – 19.600 | 23.000 | 25.950.

Seguros

• Segmentos que lideram as contratações: operadoras de saúde, seguradoras – grandes riscos, corretoras, insurtechs;

• Posições mais demandadas: finanças (analistas e gerentes), atuarial (analistas e especialistas), comercial (gerentes), produtos (analistas e gerentes);

• Habilidades técnicas: perfil multiproduto, perfil comercial resiliente, inglês fluente;

• Habilidades comportamentais: comunicação, visão estratégica, flexibilidade, adaptabilidade.

Algumas perspectivas de remuneração em 2022 em Reais (R$):

◦ Analista de inovação digital: pequenas e médias empresas – 8.300 | 11.200; grandes empresas – 12.500;

◦ Coordenador atuarial: pequenas e médias empresas – 10.400 | 13.000 | grandes empresas – 14.600;

◦ Gerente de produtos: pequenas e médias empresas – 13.800 | 18.500 | grandes empresas – 20.750;

◦ Analista de finanças: pequenas e médias empresas – 6.700 | 9.000 | grandes empresas – 10.050.

Tecnologia

• Indústrias que lideram as contratações: tecnologia, mercado financeiro, varejo, startups, logística;

• Posições mais demandadas: desenvolvedor front-end (sênior), desenvolvedor full stack (pleno e sênior), arquiteto de soluções, tech lead, profissional de infraestrutura (analistas e coordenadores), profissional de segurança da informação (especialistas a gerentes), desenvolvedor back-end (pleno e sênior), deVops, product owner, profissional de dados;

• Habilidades técnicas para desenvolvedores: Java, .net, phyton, react, angular, vue.js, Javascript, HTML, Kotlin, Flutter, Swift;

• Habilidades comportamentais: comunicação, autogerenciamento, relacionamento interpessoal, liderança e flexibilidade;

• Habilidades comportamentais: visão de negócios, comunicação, relacionamento interpessoal, agilidade e inovação.

Algumas perspectivas de remuneração em 2022 em Reais (R$):

◦ Desenvolvedor front-end sênior: pequenas e médias empresas – 11.550 | 15.000 | grandes empresas – 19.350;

◦ Desenvolvedor full-stack pleno: pequenas e médias empresas – 8.100 | 10.500 | grandes empresas – 13.550;

◦ Desenvolvedor back-end pleno: pequenas e médias empresas – 6.900 | 9.000 | grandes empresas – 11.600;

◦ Especialista/cientista de dados: pequenas e médias empresas – 13.100 | 17.000 | grandes empresas – 21.950;

◦ Gerente de segurança da informação: pequenas e médias empresas 20.050 | 26.000 | grandes empresas – 33.550.

Vendas e Marketing

• Indústrias que lideram as contratações: bens de consumo, varejo, tecnologia, startups, educação, healthcare, mídia e publicidade e agronegócio;

• Posições mais demandadas: executivo de contas, coordenador de marketing digital, gerente de e-commerce, gerente de marketing digital, vendas internas, gerente de produtos digitais, analista de marketing , marketplace, analista (CRO)/martech;

• Habilidades técnicas: inglês, gestão financeira/rentabilidade, tech skills, marketing digital e funil de conversão;

• Habilidades comportamentais: comunicação, equilíbrio emocional, flexibilidade, criatividade/inovação e teamwork.

Algumas perspectivas de remuneração para 2022 em Reais (R$):

◦ Analista de marketing digital: pequenas e médias empresas – 4.100 | 6.000 | 7.400; grandes empresas – 6.200 | 9.000 | 11.000;

◦ Gerente de e-commerce: pequenas e médias empresas – 9.700 | 14.000 | 17.200; grandes empresas – 13.800 | 20.000 | 24.600;

◦ Analista de CRO/martech: pequenas e médias empresas – 4.800 | 7.000 | 8.600; grandes empresas – 7.600 | 11.000 | 13.500.