Veja famosos que estão confirmados, cotados e quem está fora do BBB22

A Coluna LeoDias já confirmou alguns nomes de celebridades que estarão presentes no BBB22 e até viramos meme por isso. O programa será comandado por Tadeu Schmidt e vários artistas são mencionados na internet como possíveis participantes, reunimos quem está confirmado, cotado ou quem não vai mais participar da próxima edição do reality show. Veja a lista!

Confirmados pela Coluna LeoDias

Entre os cantores de contratos já assinados, Naiara Azevedo e Arthur Aguiar estarão na casa mais vigiada do Brasil. Assim como eles, os esportistas Pedro Scooby e Diego Hypólito também só faltam entrar no isolamento. Mas enquanto a atriz Ellen Roche e a influencer Sammy Lee completam esse quadro, a maquiadora Mari Saad não vai mais participar do programa.

O que diz a internet?

Por toda a internet, algumas pessoas têm sido cotadas como certas para o BBB22, inclusive com contrato assinado. Jaqueline Carvalho, Sophia Abrahão e McLoma colocaram emojis em seus nomes do Twitter, algo que os participantes do reality costumam fazer para identificar seus fãs. Além deles, Álvaro Xaro, Douglas Souza e Tiago Abravanel também são apostas altas de estarem no programa.

Ainda não confirmados

Assim como nos outros anos, muitos nomes são comentados nos boatos de quem vai entrar ou não. Embora não exista uma confirmação, os artistas a seguir também foram cotados como futuros participantes da casa mais vigiada do Brasil. Veja a lista:

Jonathan Azevedo

Rodrigo Simas

Bruno Montaleone

Júlia Byrro

Erika Januza

Rodrigo Pandolfo

Jéssica Ellen

André Luiz Frambach

Sérgio Loroza

Maíra Azevedo (Tia Má)

MC Carol

Negra Li

Aline Riscado

Carol Trentini