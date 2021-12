Vice-governador Rocha segue em UTI aérea para São Paulo; destino é Hospital Oswaldo Cruz

O vice-governador do Acre, Major Rocha (PSL-AC) embarcou, no início da noite desta terça-feira (28) no transporte aéreo de pacientes, prefixo PT-KZR, rumo ao Hospital Oswaldo Cruz, São Paulo. A informação foi repassada ao ContilNet pela irmã de Rocha, deputada federal Mara Rocha (PL-AC).

