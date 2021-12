Vídeo: de folga em Guarujá, Bolsonaro dança funk com apoiadores

Um assessor do presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, nesta segunda-feira (20/12), um vídeo do mandatário dançando uma versão de Baile de Favela, em uma lancha no litoral paulista, ao lado de apoiadores. A música, apelidada de Funk do Bolsonaro, ataca opositores e recentemente embalou o ato de filiação de Bolsonaro ao PL.

Na legenda do post, o assessor presidencial ironizou a preocupação do chefe do Executivo federal com o “Jantar da Democracia”, como foi apelidado o evento organizado pelo grupo de advogados conhecido como Prerrogativas. O jantar em homenagem a Lula contou com a presença de Geraldo Alckmin e reuniu 500 convidados na capital paulista. Enquanto isso, Bolsonaro está de recesso em Guarujá, litoral de São Paulo.

Presidente preocupado com o "Jantar da Democracia" de Lula/Alckmin! pic.twitter.com/QpwIKJLcOb — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) December 20, 2021

