Vídeo exclusivo: Raio atinge castanheira e mata bovino, em Sena Madureira

Os moradores da Fazenda Tucumã, localizada no ramal do 17, no Cassirian, em Sena Madureira, passaram por momentos de tensão na tarde deste domingo (19). Tudo isso, em razão de um raio que caiu no local.

Segundo informações, o raio atingiu uma árvore (castanheira) e matou um boi. “Graças a Deus que não atingiu a casa que fica bem perto local. Foi um momento de preocupação pra nós”, comentou o morador conhecido como Negão bride.

Segundo ele, cerca de 30 cabeças de gado estavam no local, entretanto, um pouco mais afastadas.