Vídeo: filhote de cachorro é reanimado por bombeiro após perder respiração

Um filhote de cachorro ficou com a cabeça presa em um cano e foi levado até um quartel do Corpo de Bombeiros de Cambé, no norte do Paraná, por volta das 10h30 de ontem. Seu dono explicou aos bombeiros que não soube como o cãozinho se enroscou no tubo metálico enferrujado.

“Em três, conseguimos tirar o cachorrinho pouco a pouco. Enquanto dois iam puxando a pele, outro ia empurrando do outro lado. Na hora que saiu, não sei se por cansaço, ele acabou tendo uma parada [cardiorrespiratória]”, explica o subtenente José Luiz Martins Menezes em conversa com o UOL. Foi ele que iniciou manobras de compressão torácica e ventilação (boca a focinho) que salvaram o cão.

Foram aproximadamente 10 minutos para tirar o animal do tubo e aplicar as manobras de salvamento. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que ele massageia e pressiona o corpo do filhote.

“Como eu fiz isso? Sinceramente não sei. Estamos preparados para atender a pessoa, o ser humano. Na hora que eu o vi ‘morto’ ali na frente, eu não pensei, agi por existo. Graças a Deus deu certo. O cachorro está bem”, detalha o subtenente. “Já passei por várias situações, mas de presenciar e ter que fazer massagem igual salvamento em ser humano, nunca”.

A equipe dos bombeiros orientou o tutor a levá-lo a uma clínica. Uma médica-veterinária receitou remédio para aliviar possíveis dores, mas o filhote encontra-se bem e já em casa.