Vídeo: homem caminha olhando o celular e cai em bueiro sem tampa

No último domingo (5), um pedestre caiu em um bueiro aberto em Ceilândia do Sul, no Distrito Federal. Ele estava andando olhando para o celular e não percebeu que o bueiro estava sem tampa.

Câmeras de segurança da rua gravaram o momento em que o homem cai. Confira:

Um transeunte no celular desatento e um bueiro aberto. O resultado não foi legal. O fato aconteceu na QNM 03, em Ceilândia Sul. O governo repõe as tampas dos bueiros que são diariamente roubadas, mas duram pouco tempo. Seria cômico se não fosse trágico. pic.twitter.com/03fYqLJoRz — Douglas Protázio 🏴 (@douglasprotazio) December 5, 2021

Nas imagens é possível ver que ele afunda até a altura do quadril e logo depois consegue sair do buraco.

A Administração Regional de Ceilândia disse na segunda-feira (6), que tomou conhecimento sobre a situação no local e afirmou que “deu início ao trabalho de recuperação deste bueiro e de outros demais que também necessitam de reparos”.