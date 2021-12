Vídeo: PCC proíbe empinar moto e ameaça “cacete” em quem desobedecer

O Primeiro Comando da Capital (PCC), facção paulista, implementou uma norma nas comunidades da capital e da grande São Paulo. Por meio de faixas, os criminosos alertam para proibição de empinar moto, conhecido como “chamar no grau” e “tirar giro”, manobra realizada pelos motociclistas que provoca em um forte barulho emitido através do escapamento. A facção alerta que em caso de desrespeito às regras, o infrator está “sujeito a cacete”. Nos avisos, o PCC ainda reforça: “Não aceitamos isso na nossa comunidade”.

Um motociclista de Osasco (SP) chegou a gravar um vídeo alertando os colegas para respeitarem as faixas da facção. Sem mostrar o rosto, ele afirma que quem está colocando os alertas é o “crime, em prol da população”. O homem ainda se desculpa citando uma outra gravação em que aparece “tirando de giro” e desrespeitando as regras da facção. “Devido à molecada tirando giro, tirando um barato do pessoal, empinando, coloca em risco a criançada, idosos e incomoda o trabalhador, que não consegue dormir”, contou.

Acompanhando de outros homens, o motociclista revela que está prestando o depoimento para dar exemplo. “Porque quem vier a fazer isso daí vai ser pego para exemplo, como eu estou sendo”, em seguida ele é agredido.

A Polícia Civil do São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), investiga quem colocou as faixas.

Veja o vídeo: