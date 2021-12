Vídeo: PMs arrastam homem para quintal em ação onde ele acabou morto

Vídeo feito por um morador exibe o momento da morte. As imagens revelam uma viatura da PM em frente a casa e um carro cinza parado na esquina com a porta aberta, que seria o veículo usado por Wilker na fuga e que foi abandonado após se acidentar.

A primeira versão dos policiais é que houve um confronto . Mas as imagens mostram o suspeito já dominado e apenas tentando fugir. O caso aconteceu em Trindade, a 18 km de Goiânia, e teria relação com drogas, conforme os PMs. O jovem, identificado como Wilker Darckian Camargo, estaria tentando fugir da polícia. Mas acabou sendo abordado.

Um vídeo feito de celular mostra uma ação policial na região metropolitana da capital goiana que resultou na morte de um homem. As imagens exibem uma pessoa sendo contida e arrastada para dentro do quintal de uma casa. Logo em seguida é ouvido um tiro. O homem morreu.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!