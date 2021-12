Com a chegada do período chuvoso, os moradores do final da estrada Bom Sucesso, em Sena Madureira, estão enfrentando muitas dificuldades. O trecho compreendido entre a Escola Municipal Clarisse Assef até a comunidade da senhora Dica é no barro e quando chove, a lama toma conta do local.

Em virtude do sofrimento vivido ano após ano, a moradora Cirlene da Silva Barbosa gravou um vídeo relatando a situação e cobrando providências das autoridades competentes. Confira: