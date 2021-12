VÍDEO: Viih Tube e Lipe Ribeiro brigam em festa de Virgínia

O clima de romance entre Viih Tube e Lipe Ribeiro parece ter azedado na recente festa da influenciadora digital Virgínia Fonseca. Isso porque, o mais novo ‘casal’ de influencers foi flagrado discutindo no evento da esposa do sertanejo Zé Felipe que aconteceu na noite dessa quarta-feira (21), no bairro Butantã, em São Paulo.

Nas imagens que foram divulgadas pelo perfil de celebridades “Fofoca Reality”, Lipe Ribeiro e Viih Tube aparecem afastados dos demais convidados do evento indicando uma possível discussão. Em determinado momento, Lipe Ribeiro deixa Viih Tube sozinha no local. No vídeo, é possível ver que a ex-BBB aparenta ter ficado chateada após a possível discussão com Lipe Ribeiro.

Nas redes sociais, internautas repercutiram as razões que poderiam ter levado o desentendimento do casal que virou assunto na mídia: “Ele deve tá com ciuminho dela”, apontou uma internauta. “Deve ter pegado ela garrando outro”, opinou outro. “Coitada gente a carinha delaa”, se solidarizou outro internauta nos comentários da publicação que repercutia a briga do casal.

O romance entre Viih Tube e Lipe Ribeiro começou na “Farofa da Gkay”, no início do mês de dezembro e de lá pra cá os dois já foram vistos trocando beijos e declarações mais algumas vezes. Viih Tube, inclusive, chegou a viajar seis horas de carro de São Paulo até o Rio de Janeiro só para encontrar com o ex-participante de A Fazenda em seu apartamento.

Em uma conversa com seus seguidores recentemente, Viih Tube mostrou que Lipe Ribeiro é a pessoa com quem mais conversa ao telefone. O nome do empresário aparecia cinco vezes na lista de suas chamadas mais recentes compartilhada pela ex-BBB. Sendo alguma delas, por vídeo.

Festa de Virgínia reúne famosos:

A festa do pijama da influenciadora digital Virgínia Fonseca reuniu famosos em um buffet em São Paulo na última noite. O evento para comemorar os 30 milhões de seguidores no Instagram e 10 milhões de inscritos no Youtube contou com a presença de várias celebridades como, Nicole Bahls, Gabi Martins, Tierry, Luciana Gimenez , Rafa Kalimann, MC Mirella e dezenas de ex-BBBs.

O cantor Vitão também marcou presença no evento e quem também estava presente era sua ex-namorada, a cantora Luísa Sonza que fez uma apresentação musical na festa de Virgínia. Vitão, inclusive, cantou com a artista no palco durante seu show levantando a possibilidade de uma possível reconciliação entre os dois.

Assista ao vídeo da discussão entre Viih Tube e Lipe Ribeiro: