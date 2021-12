Visitas no presídio Manoel Neri deverão ser retomadas no final de semana

Desde dezembro de 2019, os deputados aprovaram um projeto de lei que transformou os agentes penitenciários em policiais penais. Com isso foi montada uma lei orgânica que é responsável por regulamentar essa nova categoria, uma vez que os servidores têm agora o poder de polícia.

Desde a tarde de segunda-feira, 29, os servidores do Iapen divulgaram uma nota renunciando aos cargos de confiança com o objetivo de regulamentar a lei orgânica.

Desde o início de 2020 o governo e sindicato da categoria têm se reunidos para chegar a um consenso mais o texto final não agradou os servidores administrativos que foram excluídos no novo órgão, vinculado a Secretaria de Segurança Pública.

Os policiais penais também reclamam que o projeto final não foi apresentado a categoria.

Eles se negaram a tirar o banco de horas e por isso as visitas no presidio estão suspensas, mas segundo o diretor do presidio Manoel Neri as atividades devem normalizar no final de semana. “Nós temos um planejamento mediante todas as dificuldades, mas a previsão é que as visitas retornem no próximo fim de semana, sábado e domingo. Acredito que no próximo final de semana esteja normalizando a visita, mesmo com a paralização dos policiais, será solicitado apoio externo dos policiais militares”, relatou Elvis Barros.

Os policiais penais se negaram a tirar o banco de horas que não é obrigatoriedade, mas implica nas atividades internas da unidade. “A categoria decidiu tendo em vista que o banco de horas não é obrigatoriedade do policial penal, decidiu só por em pratica o operacional padrão , com isso se torna mais difícil sem o banco de hora. Tendo em vista que o efetivo reduz bastante se colocar somente os membros da equipe não tem como o fluxo ocorrer normalmente dentro do presidio. A reinvindicação que é o vencimento único e também a obrigatoriedade de nível superior para ingressar na carreira do policial penal. Quero ressaltar que dentro do presidio está tudo dentro da normalidade, agora com relação a visitas somente se tivermos apoio externo ou se os policiais penais entrarem em acordo com o apoio externo”.

Redação Juruá Online