Voltaram? Carlinhos Brown é flagrado com a ex-mulher, Helena Buarque

Carlinhos Brown, sempre muito discreto em relação à sua vida pessoal, foi fotografado ao lado da ex-mulher, Helena Buarque, mãe de quatro dos sete filhos do cantor. Os dois apareceram juntos na saída de um centro comercial no Leblon, na Zona Sul do Rio. Será que reataram?

Brown e Helena, filha de Chico Buarque e da atriz Marieta Severo, foram casados durante mais de dez anos e tiveram quatro filhos juntos: Francisco Brown, de 24 anos, Clara Buarque, de 23, Cecília, de 15, e Leila, de 12. Em seguida, o cantor se casou com a baiana Andrea Mota, mãe de seu caçula, Daniel, que vai completar 2 anos em fevereiro de 2022.