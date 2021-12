Wanessa Camargo expõe horror na carreira e diz o que fizeram com ela: “Me tirou das trevas”

Wanessa Camargo é um dos destaques do Show dos Famosos, mas, o programa da Globo tem um sentido ainda mais especial para ela. Em conversa com o Gshow, a cantora contou que o quadro a ajudou intimamente.

“Foi uma das coisas mais incríveis que fiz por mim. Foi num momento que estava com muito medo de tudo, incerta e insegura. O Show dos Famosos me trouxe fé de novo em mim mesma, na minha capacidade de estudar, aprender e tentar algo novo. Me tirou das trevas”, contou Wanessa Camargo.

Além disso, a finalista da atração contou que cada artista que optou por homenagear, foi importante para sua carreira. “Eu queria muito chegar na final, mas não sabia que ia dar conta. Era um mundo desconhecido, nunca tinha experimentado cantar e interpretar um artista de uma forma mais parecida com o artista e não com o meu estilo. Foi um processo de descoberta muito importante e não consigo imaginar a minha vida sem ter feito o Show dos Famosos.”, disse Wanessa.

Ela ainda esclareceu que cada pessoa que escolheu interpretar teve um desafio diferente: “Sempre as coloquei muito maiores do que eu, elas estão entre as Deusas da música. Quando percebi que tinha uma entrega, claro que não vai ser igual, mas um trabalho correto e respeitoso, me deu muito orgulho. Foi importante esse resgate de que sou boa naquilo que eu faço, tenho talento para ser uma cantora.”.

WANESSA SE APROXIMOU DOS FÃS

Antes do Show dos Famosos, Wanessa estava um pouco afastada da carreira. Isso porque, ela teve alguns problemas pessoais e precisou de repouso. Mas, a atração da Globo até lhe trouxe essa proximidade com os seus admiradores.

“Estava afastada do meu público, então foi importante uma forma de estarmos juntos de novo, torcendo. Foi divertido acompanhar com eles. É uma competição, mas não tem cara de competição. Todos os participantes torcem um pelo outro. Foi um time que trabalhou junto para levar um show pra casa de vocês.”, disse Wanessa Camargo.