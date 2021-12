Wanessa perde bebê, se desespera e confirma a morte da pior forma: “Era uma menina”

Sendo assim, recentemente, em uma entrevista para o Prosa Sertaneja, Zezé Di Camargo abriu o coração ao falar do documentário É o amor: Família Camargo. Wanessa, sua filha, também estava junto. Explicando sobre o projeto, a primeira voz da dupla também falou sobre Luciano.

De acordo com o ex-marido de Zilu, o intuito dele era lançar um projeto para comemorar 30 anos de Zezé Di Camargo e Luciano. Todavia, Luciano está focado agora em seu projeto gospel. Desse modo, ele optou por colocar em prática um projeto antigo com Wanessa.

Além disso, Wanessa aproveitou para falar o quão difícil foi construir um carreira, sendo filha de quem é. O motivo é básico, desde cedo ela precisou ouvir comparações sobre os dois. Teve quem disse também, que ela só estava onde estava, por conta do pai.

Wanessa abre o coração sobre perda de sua filha

Em outro momento, em conversa com o EXTRA, Wanessa relembrou uma fase difícil no ano passado, quando perdeu sua filha. “Assim que eu soube que estava grávida (pela terceira vez), meu vô Francisco morreu (em 23 de novembro do ano passado). Esperei para contar à família uma semana depois, e em poucos dias eu perdi o bebê”.

“Era uma menina, eu estava com sete semanas de gestação e foi bem traumático… Em abril, a Covid levou o Agui (ex-assessor da família Camargo), que eu considerava como um segundo pai. Em agosto, perdi meu outro vô. E ainda teve a morte da Marília (Mendonça), agora em novembro”, finalizou Wanessa.